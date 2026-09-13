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Театрали на "опашки" в НДК

Театрали на "опашки" в НДК

Феновете на Стефан Москов и неописуемия му театър и черноват хумор довечера отново ще препълнят зала номер едно на НДК. Там неподражаемата Мая Новосел...

13 октомври | 5:50
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