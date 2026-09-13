Иван Яхнаджиев: Магариите ни нямат край
Иван Яхнаджиев нарисува и показа в серия от изложби страхотен цикъл с магарета. "Провокират двусмисленост. Гамаша от "Суматоха" на великия разказвач Й...
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Иван Яхнаджиев нарисува и показа в серия от изложби страхотен цикъл с магарета. "Провокират двусмисленост. Гамаша от "Суматоха" на великия разказвач Й...
Феновете на Стефан Москов и неописуемия му театър и черноват хумор довечера отново ще препълнят зала номер едно на НДК. Там неподражаемата Мая Новосел...
За шести път Стара Загора ще бъде домакин на Международния франкофонски ученически театрален фестивал. Двайсет и второто издание на този очакван празн...
Стара Загора. Общо 19 ученически трупи ще участват в международния франкофонски фестивал в Града на липите. Очакваният празник на франкофонския театъ...
София. Арт гилдията се събира в 16 часа в Градската градина, за да види изложбата, посветена на Крикор Азарян, който днес трябваше да навърши 80. Експ...