Изработваме по 226 млн. лв. на ден за хазната
През настоящата 2015 г. ще работим до 2 май, за да си платим данъците към държавата, са изчислили в Института за пазарна икономика. Това е денят, в ко...
Следете всички новини, анализи и коментари за Tax Freedom Day. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
През настоящата 2015 г. ще работим до 2 май, за да си платим данъците към държавата, са изчислили в Института за пазарна икономика. Това е денят, в ко...