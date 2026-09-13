Губернатор - ловджия с кампания срещу дрогата
Областният управител на Сливен Татяна Петкова е вече пълноправен член на местното ловно-рибарско дружество. Членската й карта беше връчена от председа...
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Областният управител на Сливен Татяна Петкова е вече пълноправен член на местното ловно-рибарско дружество. Членската й карта беше връчена от председа...
Татяна Петкова, която миналата седмица бе назначена от Министерския съвет за областен управител на Сливен, встъпи в длъжност. Досегашният губернатор Д...
Правителството назначи Татяна Петкова за областен управител на Сливен на мястото на Димитър Сяров, който е подал молба за освобождаването му от поста....