Фатален край споходи най-известната мотористка
Тя е починала от нараняванията си преди пристигането на линейка
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Тя е починала от нараняванията си преди пристигането на линейка
Била от знатен произход, но се посветила в служба на Христос
Нашите грации с общо осем отличия от този турнир
Днес, 12 януари, отбелязваме деня на Света Татяна - великомъченица, почитана в християнския свят както от православни, така и от католици. Татяна е р...
Ледена висулка уби 20-годишна хубавица, живееща в Новосибирск. Татяна И. излязла навън, за да разходи кучето си, но образувал се от студа леден къс па...
София. Днес православната църква отбелязва Света Татяна. Имен ден празнуват жените, кръстени с името Таня и Татяна. Великомъченица е почитана не само...
Днес православната църква почита паметта на светицата Татяна и всички, носещи името Таня и Татяна, празнуват своя имен ден. Света мъченица Татяна про...