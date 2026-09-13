Официално започна строежа на ТАП
На официална церемония в Солун, Гърция бе дадено начало на изграждането на Транс-адриатическия газопровод, част от инфраструктурата на Южния газов кор...
Следете всички новини, анализи и коментари за Тап. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На официална церемония в Солун, Гърция бе дадено начало на изграждането на Транс-адриатическия газопровод, част от инфраструктурата на Южния газов кор...
Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев и министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще у...
Еврокомисията разреши строежа на Трансадриатическия газопровод (ТАП). Тръбата трябва да транспортира газ от Каспийския регион през Турция и Гърция до...