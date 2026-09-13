От утре ще може да посещаваме мечките край Белица
Посетителите обаче ще трябва да спазват противоепидемичните мерки, въведени на територията на парка
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Посетителите обаче ще трябва да спазват противоепидемичните мерки, въведени на територията на парка
Пътувайки от град Белица в посока Парка за танцуващи мечки в Рила планина, може да се посетят и видят много забележителности. Само на 200 метра от гра...
Професор Аминков ги прегледа спешно