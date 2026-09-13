Звезда от Корея танцува в "Баядерка"
Су Бин Ли, носителката на гран при в младша възраст от международния конкурс във Варна през 2014-а, ще танцува Никия в "Баядерка" на 27 и 29 януари в...
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Су Бин Ли, носителката на гран при в младша възраст от международния конкурс във Варна през 2014-а, ще танцува Никия в "Баядерка" на 27 и 29 януари в...
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Григор Димитров стана герой във видео, в което са събрани серия от забавни моменти със звезди на тениса, рекламиращи "Wilson". В него Гришо танцува, п...