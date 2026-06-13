Танцов клуб „Ритмика” от Крумовград се хвана на хоро край морето
Танцов клуб „Ритмика" при Народно читалище „Христо Ботев 1914" в Крумовград с ръководител Милка Узунова участва в Третия национален фолклорен фестива...
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Танцов клуб „Ритмика" при Народно читалище „Христо Ботев 1914" в Крумовград с ръководител Милка Узунова участва в Третия национален фолклорен фестива...