Танцьор предложи брак на сцената
Танцьорът от ансамбъл "Пирин" Михаил Аладжов прекъсна фестивална програма, за да предложи брак на приятелката си. Това стана на 44-ия международен фес...
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Танцьорът от ансамбъл "Пирин" Михаил Аладжов прекъсна фестивална програма, за да предложи брак на приятелката си. Това стана на 44-ия международен фес...
Даниел и партньорката му Нин Зунг Лан Нгок
Тежка болест събудила у Валентин Димов желанието да помага Танцьор, ентусиаст, предприемач, готов да се раздава и страстен почитател на българското....
Хореографът на Джъстин Тимбърлейк, Бритни Спиърс и Крейг Дейвид утре акостира в София. Лил Фил, известен танцьор от клиповете и турнетата и на Ъшър,...
Волейболният национал Цветан Соколов сподели в социалната мрежа Туитър, че му се иска да може да танцува като двегодишно детенце и пусна клип с момчен...