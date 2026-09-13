Шефът на световния туризъм посети българския щанд в Лондон
Лондон. Генералният секретар на Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН Талеб Рифай посети българския щанд по време на туристическото изложени...
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Лондон. Генералният секретар на Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН Талеб Рифай посети българския щанд по време на туристическото изложени...
София. Туризмът е ключов фактор за създаване на нови работни места и за икономически растеж. Около това мнение се обединиха председателят на Народното...
София. Шефът на Световната туристическа организация Талеб Рифай ще пристигне на 6-дневно посещение у нас по покана на зам.-министъра на икономиката и...