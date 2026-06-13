Гърция въвежда такса банкомат
Гръцкото правителство обмисля да въведе такса върху тегленията на пари от банкови влогове, а също и при тегления от банкомат, съобщава в. "Та неа". Це...
Следете всички новини, анализи и коментари за Такса Банкомат. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Гръцкото правителство обмисля да въведе такса върху тегленията на пари от банкови влогове, а също и при тегления от банкомат, съобщава в. "Та неа". Це...