Подредиха блоковете за саниране на табло
Табло във фоайето на кметството в Кюстендил показва как се движи осъществяването на проектите за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради...
Следете всички новини, анализи и коментари за Табло. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Табло във фоайето на кметството в Кюстендил показва как се движи осъществяването на проектите за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради...
София. Пожар горя тази сутрин в сградата на Централния кооперативен съюз на столичната улица „Г. С. Раковски". Запалил се е трафопост, който се намира...
Благоевград. Ентусиасти монтираха голямо табло над разложкото село Добърско, което дава информация за имената и височините на върховете по главното пи...