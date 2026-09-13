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Японец откри нова звезда

Японец откри нова звезда

Японски астроном се натъкна на нова звезда. Тя е част от съзвездието Делфин. Забелязана е за пръв път от Киочи Итагаки на 14 август. За това съобщава...

17 август | 13:53
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