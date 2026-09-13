Венера влезе в Овен. Идат сериозни предизвикателства!
Направете нещата, които сте искали да направите от дълго време, но сте се срамували
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Направете нещата, които сте искали да направите от дълго време, но сте се срамували
Използвайте тази мощна енергия за творчески проекти
Намира се на 120 светлинни години от Земята
Когато Нептун се съединява със Сатурн, той размива границите като голяма вълна, която отмива стари брегове
Събудила се е и има рентгенови изблици на почти редовни интервали
Козирозите например стават по-чувствителни, а и въображението им сега става по-богато
Марс напуска водния знак Рак и се премества в огнения Лъв
Японски астроном се натъкна на нова звезда. Тя е част от съзвездието Делфин. Забелязана е за пръв път от Киочи Итагаки на 14 август. За това съобщава...