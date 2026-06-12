Тийнеджъри от Кърджали - съзидатели на книга за патрона на своето училище
Кърджали. Възпитаниците на ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров" Кърджали станаха съзидатели на книга за своя патрон. Те са единствените ученици в...
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Кърджали. Възпитаниците на ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров" Кърджали станаха съзидатели на книга за своя патрон. Те са единствените ученици в...