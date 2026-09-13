Боян Ангелов пред Стандарт: Ярките звезди често са станиолени слънца
Писателите не бива да мълчат, като се извършват престъпления срещу българския език
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Писателите не бива да мълчат, като се извършват престъпления срещу българския език
Съюзът на писателите обяви годишните си литературни награди за 2013-а. Васил Сотиров е пръв сред поетите с книгата си "Излизане от пейзажа". Мая Вапца...
Николай Петев, мир на праха му, си отиде на 15 октомври. Месец по-късно битката за неговото място като председател на съюза на писателите върви с пълн...