Всичко за Съюз На Българските Писатели

Следете всички новини, анализи и коментари за Съюз На Българските Писатели. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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СБП обяви своите отличници

СБП обяви своите отличници

Съюзът на писателите обяви годишните си литературни награди за 2013-а. Васил Сотиров е пръв сред поетите с книгата си "Излизане от пейзажа". Мая Вапца...

12 май | 21:30
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Битката за Пегас

Битката за Пегас

Николай Петев, мир на праха му, си отиде на 15 октомври. Месец по-късно битката за неговото място като председател на съюза на писателите върви с пълн...

30 ноември | 7:20
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