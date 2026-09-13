Почина бившият президент Демирел (ОБЗОР)
На 90-годишна възраст в клиника в Анкара почина бившият турски президент Сюлейман Демирел, предаде Анадолската агенция. "Бащата на турската политика"...
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На 90-годишна възраст в клиника в Анкара почина бившият турски президент Сюлейман Демирел, предаде Анадолската агенция. "Бащата на турската политика"...
Бившият турски президент Сюлейман Демирел почина на 91 години Демирел е деветият президент на страната. През 1961 г. влиза в политиката и е избран в...
Анкара. Бившият президент на Турция Сюлейман Демирел беше обвинен за участие във военната намеса през 1997 г., с която армията принуди първото турско...