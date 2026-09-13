Всичко за Сюлейман Демирел

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Почина Сюлейман Демирел

Почина Сюлейман Демирел

Бившият турски президент Сюлейман Демирел почина на 91 години Демирел е деветият президент на страната. През 1961 г. влиза в политиката и е избран в...

17 юни | 6:50
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