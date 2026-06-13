БСК представи ползите от проект SWAN
В изпълнение на проект SWAN “БАЛКАНСКА ПЛАТФОРМА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА ОТПАДЪЦИТЕ”
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В изпълнение на проект SWAN “БАЛКАНСКА ПЛАТФОРМА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА ОТПАДЪЦИТЕ”
Икономиката на ЕС непрекъснато губи значително количество потенциални вторични суровини, които се намират в потоците от отпадъци.
По проект SWAN (Solid Waste reuse plAtform for BalkaN)