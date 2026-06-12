550 к.с. в най-мощния Range Rover Sport
SVR подобри рекорда на BMW X6 M на култовата писта "Нюрбургринг" Вече 45 г. моделите Range Rover са синоним на лукс, мощ и невероятно пътно поведение...
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SVR подобри рекорда на BMW X6 M на култовата писта "Нюрбургринг" Вече 45 г. моделите Range Rover са синоним на лукс, мощ и невероятно пътно поведение...