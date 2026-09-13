Удар срещу „Калашниците“: Разследват схемата "Lover Boy"
Акцията в „Ботунец“ разкри нови детайли за групата, свързвана с катастрофата на „Челопешко шосе“
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Акцията в „Ботунец“ разкри нови детайли за групата, свързвана с катастрофата на „Челопешко шосе“
Съпрузи, осъдени за сводничество, се разминали само с условна присъда, тъй като имали чисто съдебно минало. Това става ясно от мотивите на Районен съд...
Спечелилият конкурса "Мистър България" и станал известен като модела с най-добра физика - Мирослав Йончев, ще се изправи пред специализирания съд по о...
Една година условно лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок е наказанието за сводничество на бивш полицай. Преди дни ВКС окончателно потвърд...
Сливен. Белгийски съд постанови 8-годишна присъда за сводник от Сливен. Оказа се обаче, че нашенецът изобщо не знае за присъдата си в кралството, науч...
Благоевград. Районният съд в Благоевград оправда полицай от Гоце Делчев, обвинен по дело за склоняване към проституция. Днес Тома Паскалев чу оправда...
Лимож. Задържани са 10 човека от Турция и България по подозрение в сводничество в град Лимож в Централна Франция, предаде бТВ. Операцията е осъществе...
Двама българи се изправиха пред съда в белгийския град Шарльороа. Те са обвинени в сводничество и трафик на хора, съобщават от местни медии. Очаква се...
Париж. Бившият шеф на Международния валутен фонд Доминик Строс-Кан ще бъде съден по обвинения за сводничество във връзка с предполагаема организация з...