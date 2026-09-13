Шенген се пропука! Втора държава спря свободното движение
Причината са терористични заплахи
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Причината са терористични заплахи
Новите мерки са поредният удар срещу система, която може би няма да издържи още много
Българският премиер присъства на срещата на върха в Брюксел
В неделя, 19 октомври 2014 г., евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова коментира за предаването „The World This Weekend" на BBC имиграционната политика...