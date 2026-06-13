Ново свлачище затвори пътя Асеновград-Смолян
Отсечката Асеновград-Смолян е отново затворена поради свличане на земна маса на 1 км след Асеновград, съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура". Обхо...
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Отсечката Асеновград-Смолян е отново затворена поради свличане на земна маса на 1 км след Асеновград, съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура". Обхо...