Борисов открива фабрика за преработка на свежи зеленчуци в радомирско
Премиерът Бойко Борисов ще присъства в сряда на откриването на новоизградено предприятие за преработка на зеленчуци в радомирското село Долна Диканя....
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Премиерът Бойко Борисов ще присъства в сряда на откриването на новоизградено предприятие за преработка на зеленчуци в радомирското село Долна Диканя....