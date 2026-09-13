Кубрат Пулев може да се бие за три титли
Това твърди промоутърът Боб Аръм
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Това твърди промоутърът Боб Аръм
Емануил Димитров записа историческо постижение в кикбокса. Състезателят на клуб „Иккен" в една година успя да стане първенец на планетата в трите стил...
България спечели три световни титли в Сърбия, информираха от Българска Конфедерация по кикбокс и муай тай. От 24.10. до 01.11.2015г. в Белград се про...