На косъм! Алберт Попов изпусна Топ 10
На едно от най-знаковите трасета в алпийския календар българинът направи два много качествени манша
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На едно от най-знаковите трасета в алпийския календар българинът направи два много качествени манша
Уникален дубъл за Световната купа по ски направи в Банско настоящата носителка на кристалния глобус Анна Фенингер (Ав). По-малко от 24 часа, след като...
Уникален дубъл за Световната купа по ски направи в Банско настоящата носителка на кристалния глобус Анна Фенингер (Ав). По-малко от 24 часа, след като...
Организаторите на най-мащабното спортно събитие в България за 2015-а година – Световната купа по ски в Банско обявиха, че всички зрители закупили биле...
Силен дебют в световната купа по ски направи в Зьолден 17-годишният българин Алберт Попов. Със 71-и номер той кара много стабилно въпреки изровената о...