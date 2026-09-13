Всичко за Световна Лига По Волейбол

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Борим се за бронза с Италия

Борим се за бронза с Италия

Мар дел Плата. Националният ни волейболен отбор изгуби от Бразилия полуфинала на Световната лига и ще се бори за третото място с Италия. Бразилците б...

21 юли | 8:10
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