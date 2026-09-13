Австриец спечели спускането на легендарната "Лауберхорн"
Крихмайер изненада фаворитите във Венген
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Крихмайер изненада фаворитите във Венген
Австриецът спечели гигантския слалом в Аделбоден
Пропуските за деца до 12 г са по 1 лев
Австриецът спечели гигантския слалом във Вал д'Изер
"Добро утро, Банско!". Това пише под снимка на олимпийската шампионка Линдзи Вон в социалната мрежа Туитър. С нея тя съобщи на феновете си, че е в Бъл...
Наплив от туристи се очаква в Банско следващия уикенд за Световната купа по ски за жени. Най-голямото спортно състезание у нас ще е от петък до неделя...
Българи и туристи от съседните държави ще изпълнят курорта Банско следващия уикенд. Напливът на нашенците и комшиите е заради трите старта от Световна...
София. Повече от 20 телевизии от цял свят ще излъчват пряко Ауди ФИС световната купа по ски алпийски дисциплини за жени в Банско (28 февруари - 1 март...