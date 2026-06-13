Гасим лампите тази вечер за Часа на Земята
Специалното събитие съвпада и със Световния ден на водата
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Специалното събитие съвпада и със Световния ден на водата
"По-чиста вода, по-добра работа", под такова мото ще премине днешният Световен ден на водата. Светът го чества от 23 г. Всяка година при отбелязването...
Пийте повече вода всеки ден, съветват медици На 22 март отбелязваме Световния ден на водата. Идеята за честването му идва на Конференцията за околна...