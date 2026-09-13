Двама депутати от Възраждане биха отбой
Отказ да стане народен представител направи и още едно знаково лице - Деян Николов
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Отказ да стане народен представител направи и още едно знаково лице - Деян Николов
Тоди стана легенда в Англия след официалната церемония на "Портсмут" на "Фартън Парк". Клубът увековечи българския нападател Светослав Тодоров в истор...
"Портсмут" оказа огромна чест на Светослав Тодоров. Бившият национал на България беше приет клубната Зала на славата, в която присъстват имената само...
Треньорът на "Добруджа" Светослав Тодоров е отказал предложение от шотландски отбор преди 3 седмици. Български мениджър, който работи сериозно на Остр...