Белемезов: Надяваме се, че Бъчварова ще постигне резултати по превенцията
Надяваме се, че Румяна Бъчварова ще постигне високи резултати по линия на превенцията. Това заяви депутатът от АБВ Светослав Белемезов по дебатите за...
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Надяваме се, че Румяна Бъчварова ще постигне високи резултати по линия на превенцията. Това заяви депутатът от АБВ Светослав Белемезов по дебатите за...