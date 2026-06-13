БТВ остана без Светльо Иванов
Той се отдава на заслужена почивка
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Той се отдава на заслужена почивка
На 11 септември стартира новото предаване на БНТ „Говори сега“
Водещият в БТВ с пространен коментар по различни теми у нас
Светослав Иванов от bTV представи книгата си с пътеписи "Там, където загинаха дърветата" в НДК. В пътешествието си през Ирак, Афганистан, Иран, Лондон...