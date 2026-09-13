Леденият фронт донесе нещо необичайно! Невиждани светкавици ВИДЕО
12 000 мълнии в Югоизточна Европа, повечето от тях - в нашето небе
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12 000 мълнии в Югоизточна Европа, повечето от тях - в нашето небе
Хората масово бягат от домонете си
Слънчевият минимум може да донесе повече светкавици
Светкавица е паднала върху трафопост на кръстовището на бул. "Константин Величков" и ул. "Симеон" в София
Мощна буря през нощта срещу неделя създаде тежки проблеми на македонската столица Скопие и в гр. Тетово в западната част на страната. Обилните дъждов...
Британският космонавт Тим Пик, който се намира на Международната космическа станция, публикува в Twitter видео, запечатало серия светкавици. Кадрите с...
Ню Делхи. Поне 32-ма души, сред които девет деца, са загинали през уикенда в Индия в резултат на падания на светкавици в щатите Бихар и Джарканд, съоб...