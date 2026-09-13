Вино и любов или когато Трифон срещне Валентин
За нас - българите 14 февруари е много повече от ден с ритуал по зарязване на лозята
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За нас - българите 14 февруари е много повече от ден с ритуал по зарязване на лозята
Свети Трифон е покровител на лозарите, винарите и кръчмарите
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов и Свети Трифон зарязаха лозовите масиви в благоевградското село Дъбрава. Стотици почитатели на виното се...
Селска църква съхранява мощи на свети Трифон Зарезан. И никак не е случайно, че храмът се намира в Черниче, обявено за „Евросело на България" за 2012...
Селска църква съхранява мощи на Свети Трифон Зарезан. И никак не е случайно, че храмът се намира в Черниче, обявено за „Евросело на България" за 2012...