15 часа другарите на Гоце пазят тялото му с куршуми от турците
Наша делегация в Северна Македония ще положи цветя на гроба му в църквата "Свети Спас"
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Наша делегация в Северна Македония ще положи цветя на гроба му в църквата "Свети Спас"
В "Свети Спас" пазят икона на български цар, който никога не е сядал на престола И дякон Левски отсядал в обителта в Софийска Мала Света гора Спасов...
Въжен мост и релсов лифт ще водят до хълма Свети Спас