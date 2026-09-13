Всичко за Свети Сава

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Почитаме Свети Сава

Почитаме Свети Сава

Днес Източноправославната църква почита паметта на Св. Сава Освещени. Имен ден празнуват Сава, Савка, Савина, Владислава, Владислава, Славка, Славчо....

05 декември | 8:25
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Почитаме Свети Сава

Почитаме Свети Сава

София. На 5 декември православната църква почита Свети Сава. Светецът е роден в Кападокия през четвърти век. Основател е на много манастири в Палестин...

05 декември | 7:51
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Свети Сава носи плодородие

Свети Сава носи плодородие

София.  На 5 декември християнската църква почита Свети Сава Освещени. В някои райони този ден се празнува в чест на мъртвите.В българските представи,...

05 декември | 9:50
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