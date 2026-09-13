Почитаме светеца, превърнал пустинята в духовна градина. Не пипайте игла
На този ден история и легенда се преплитат
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На този ден история и легенда се преплитат
На този ден хората гадаят по птиците каква ще е годината
Празник имат много хора с името Сава и един куп негови производни
Празнуват Елисавета, Сава, Савина, Съби, Събка, Съботин, Съботина, Славка, Славомир, Славчо, Сафка
Лаврата е най-старото до днес обитавано монашеско средище в Светите земи
Ето кои красиви имена празнуват днес
Светецът живее 20 години в пещера
Имен ден празнуват: Сава, Савка, Савина, Владислава, Владислава, Славка, Славчо, Съби, Десислава, Десислав
Имен ден почитат Сава, Савка, Владислав, Слав, Слави, Славчо
Днес Източноправославната църква почита паметта на Св. Сава Освещени. Имен ден празнуват Сава, Савка, Савина, Владислава, Владислава, Славка, Славчо....
София. На 5 декември православната църква почита Свети Сава. Светецът е роден в Кападокия през четвърти век. Основател е на много манастири в Палестин...
София. На 5 декември християнската църква почита Свети Сава Освещени. В някои райони този ден се празнува в чест на мъртвите.В българските представи,...