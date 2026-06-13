Кое привлича туристите в Свети Влас
Единственото селище в България, което носи име на светец, е град Свети Влас
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Единственото селище в България, което носи име на светец, е град Свети Влас
Инициатива да се възродят свети места около Перник поде етнологът Цветана Манова. С младежи от традиционната археологическа експедиция „Кракра" минало...
Във всеки ден от Страстната седмица "Стандарт" хвърля поглед към евангелските събития през историята на български свети места. Пилигримът ни тръгна от...