Голям празник. Черпят най-милостивите имена
Безброй чудеса стават при гробницата на свети Мартин
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Безброй чудеса стават при гробницата на свети Мартин
Свети Мартин излекувал с целувка прокажен
Християните почитат днес Свети Мартин Изповедник, папа Римски. Имен ден празнуват Мартин, Мартина, Марта и производните от тях имена. Името Мартин и...