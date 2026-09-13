Всичко за Свети Мартин

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Почитаме Св. Мартин

Почитаме Св. Мартин

Християните почитат днес Свети Мартин Изповедник, папа Римски. Имен ден празнуват Мартин, Мартина, Марта и производните от тях имена. Името Мартин и...

14 април | 7:34
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