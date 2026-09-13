Почитаме светицата, която пази младите. Черпят 7 чудни имена
Света Татяна е покровителка на знанието
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Света Татяна е покровителка на знанието
Притежателката на това име е любопитна и чаровна, има неподозирани таланти
Изболи очите й, но Бог я излекувал
Тя е почитана в християнския свят както от православни, така и от католици
Да почерпят Таня и Татяна!
София. Днес православната църква отбелязва Света Татяна. Имен ден празнуват жените, кръстени с името Таня и Татяна. Великомъченица е почитана не само...
Днес православната църква почита паметта на светицата Татяна и всички, носещи името Таня и Татяна, празнуват своя имен ден. Света мъченица Татяна про...