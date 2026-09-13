В Истанбул: Ще стане ли "Света София" джамия
Предстоящо решение на правителството на страната би дало възможност музеите, които са действали като джамии през османско време, отново да станат мюсю...
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Предстоящо решение на правителството на страната би дало възможност музеите, които са действали като джамии през османско време, отново да станат мюсю...
Базиликата от V век е най-старият паметник от ранното християнство на Балканите От Премъдростта Божия произлизат най-големите добродетели – Вярата, Н...
Десетки дойдоха в зала "Света София" на парламента, за да си вземат последно сбогом с председателя на 38-ото Народно събрание и бивш вътрешен министър...
Депутатите от руската Дума подкрепиха предложението храмът "Света София" в Истанбул да бъде върнат на православната църква. Това съобщи председателят...