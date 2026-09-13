Почитаме първата християнка. Черпи разкошно име
На 20 май православната традиция почита жената, кръстена от апостол Павел
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На 20 май православната традиция почита жената, кръстена от апостол Павел
Светицата приютила Апостол Павел, извършила куп чудеса
Свети Талалей е включен в състава на известните светци лечители на Църквата, наричани безсребърници
Лидия приела и спътниците му Лука и Силас да живеят в дома й
Църквата почита днес първата християнка в Европа, имен ден празнуват съименичките на св. Лидия. Лидия била продавачка на багрени платове и слушала за...