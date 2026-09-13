Всичко за Света Лидия

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Почитаме Св. Лидия

Почитаме Св. Лидия

Църквата почита днес първата християнка в Европа, имен ден празнуват съименичките на св. Лидия. Лидия била продавачка на багрени платове и слушала за...

23 март | 8:54
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