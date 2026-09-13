ВЪВ В. "СТАНДАРТ": Радев с министри на повикване
Съветът за развитие ще е екип за служебен кабинет
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Съветът за развитие ще е екип за служебен кабинет
Ако оставката ми бъде поискана, ще я дам, разбира се. Това заяви здравният министър Петър Москов в отговор на въпрос за искането на парламентарната гр...
Днес бе проведено заседание на Съвета за развитие към Министерски съвет, на което бе изказана подкрепа за развитието на ски зона Банско от представите...