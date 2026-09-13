Ердоган свиква министри и генерали, какво ще правят с Гърция
Тема номер едно на обсъждане ще са "стъпките на Гърция за засилване на напрежението"
Следете всички новини, анализи и коментари за Съвет За Национална Сигурност. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тема номер едно на обсъждане ще са "стъпките на Гърция за засилване на напрежението"
ЕС няма да предостави на Турция право на безвизови пътувания тази година, заяви Гюнтер Йотингер В сряда ще бъде свикан съвета за национална сигурност...
Президентът на САЩ Барак Обама е свикал среща на Съвета по национална сигурност днес, след опита за държавен преврат в Турция. "Президентът ще провед...
Американското посолствo обмисля дали да съкрати част от годишната си помощ за Египет и прави преглед на отношенията си със страната. Близо 1, 5 млрд д...