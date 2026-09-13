Черпят прекрасни имена, закриляни от мощни светци
Денят се свързва с игрите по огън - нестинарството
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Денят се свързва с игрите по огън - нестинарството
Застрелян е човек в курортния комплекс „Св. Св. Константин и Елена“
Българският народ свързва този ден с нестинарството
В курорта край Варна в момента се провеждат Дни на гроздолечението
Варна. Над 63 картини на известни наши и чужди художници са откупени в поредната благотворителна кампания на фондация „Св. Св. Константин и Елена", об...
Благоевград. Рано сутринта стотици жители на общинския център Струмяни се събраха в църквата „Св. св. Константин и Елена", за да почетат храмовия праз...