Сълзите на св. Петка вършат чудеса
Едно от най-мистичните места се намира в град Трън
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Едно от най-мистичните места се намира в град Трън
1,2 млн. лева за ремонт на уличната мрежа в града и в село Света Петка
200-годишнината бе тържествено отбелязана във Видин. От началото на тази година Видинска епархия обяви, че през цялата 2016 г. ще бъдат извършени реди...
Благоевград. В небето вече има звезда „Ванга", която носи името на прочутатата в цял свят петричка пророчица. Намира се в съзвездието Голяма мечка. То...
Петрич. Комисия начело с директора на Музея в Петрич Сотир Иванов в момента прави опис на вещите в къщата на Ванга в местността Рупите. Идеята е вещи...
Пловдив. Пловдив посрещна свещените одежди на св. Петка. Дрехите, които са осветени върху мощите на светицата, пристигнаха под тепетата от румънския г...