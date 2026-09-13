МС създава Национален комитет за св. Паисий Хилендарски
Предложението е подкрепено от Президента на Република България
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Предложението е подкрепено от Президента на Република България
Тя ще се продава от понеделник
Светецът ползвал сведения от творби на св. патриарх Евтимий, Христофор Жефарович и Мавро Орбини
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В Кралев дол се кълнат, че отецът е от там, сега събират пари за паметник Никой в пернишкото село Кралев дол не се съмнява, че това е родното място н...