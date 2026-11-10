България се прощава с Константин Тренчев – лекарят, който се изправи срещу режима
Той създаде първия свободен синдикат, получи признание от Европа
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Той създаде първия свободен синдикат, получи признание от Европа
Унищожава ли се културно-историческото наследство на София?
Най-голямата колективна монетна находка е намерена при археологическите проучвания на пл. „Св. Неделя", обяви пред журналисти зам-кметът на столична о...