Шапки долу пред падналите в бой
Храмът "Св. Георги" в Брезник е жив паметник на войниците, загинали за родината 70 г. след края на Втората световна война на много места по страната,...
Следете всички новини, анализи и коментари за "св. Георги". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Храмът "Св. Георги" в Брезник е жив паметник на войниците, загинали за родината 70 г. след края на Втората световна война на много места по страната,...