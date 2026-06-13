Опашки пред чудотворна икона на Богородица в Дупница
Дупница се покланя на иконата на Св. Богородица Милваща. Много от молитвите, отправени към нея, са заради трагичната катастрофа в с. Яхиново преди 2 с...
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Дупница се покланя на иконата на Св. Богородица Милваща. Много от молитвите, отправени към нея, са заради трагичната катастрофа в с. Яхиново преди 2 с...