Ахмед Мерчев превърна Родопите в Детройт. Слави не пести овации
Супер колата на инженера ще развива над 580 км/ч. Тя беше представена за първи път в родното му село Туховища
Следете всички новини, анализи и коментари за Суперкола. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Супер колата на инженера ще развива над 580 км/ч. Тя беше представена за първи път в родното му село Туховища
Големият въпрос ще е и в цената
Загатна за дебюта на много интересен автомобил
Bugatti потвърди пускането на пазара на наследник на суперколата Veyron, разпространявайки кадър от изпитателните тестове на новия си модел Chiron. От...
Ливанската компания W Motors, която разработи първата арабска суперкола Lykan Hypersport, показа на автомобилното изложение в Дубай новия си модел. Ма...
Хърватски инженери създадоха изцяло електрически суперавтомобил със сериозна помощ от българската компания "Vilner". Докато специалистите от Загреб са...