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Хлапета стават Шерлок Холмс, за да изследват "улики" и да хванат "убиец" в урок по химия
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Хлапета стават Шерлок Холмс, за да изследват "улики" и да хванат "убиец" в урок по химия
Фантастични зверове и космически одисеи във вселената на Marvel Куп завладяващи кинопродукции очакват феновете на филми по комикси и игри Дами и гос...
Робърт Дауни младши (вляво) е в ролята на Тони Старк