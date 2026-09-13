Без ток, но с домашна ракия и транзистор посрещат Коледа в Сухострел

Благоевград. Четиримата жители на симитлийското село Сухострел ще посрещнат и тази Коледа на тъмно. Но не се оплакват, защото ще имат храна и лекарств...