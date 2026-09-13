Симитли иска път и КПП до Македония
С този проект ще дадем тласък на икономиката и ще спрем обезлюдяването на селата, твърди кметът Апостол АпостоловБлагоевград. Община Симитли иска да...
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С този проект ще дадем тласък на икономиката и ще спрем обезлюдяването на селата, твърди кметът Апостол АпостоловБлагоевград. Община Симитли иска да...
Благоевград. Четиримата жители на симитлийското село Сухострел ще посрещнат и тази Коледа на тъмно. Но не се оплакват, защото ще имат храна и лекарств...
Благоевград. Четиримата жители на симитлийското село Сухострел ще посрещнат и тази Коледа на тъмно. Но поне ще имат храна и лекарства за празника. „Д...
Благоевград. Четиримата жители на симитлийското село Сухострел ще бият 60 километра път, за да гласуват с надеждата, че най-сетне до селището им ще ст...
Благоевград. Кметският наместник на симитлийското село Сухострел Живко Стаменов ще бъде шофьор на малцината жители на селището по изборите. В населен...
Благоевград. Петимата жители на симитлийското село Сухострел ще посрещнат и тази Коледа на тъмно. Те отдавна вече не се надяват, че Добрият старец ще...