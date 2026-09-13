Всичко за Сухострел

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Село чества Коледа на свещи

Село чества Коледа на свещи

Благоевград. Петимата жители на симитлийското село Сухострел ще посрещнат и тази Коледа на тъмно. Те отдавна вече не се надяват, че Добрият старец ще...

16 декември | 14:31
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